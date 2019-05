Rosso a Milano e sulle altre borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, assieme agli altri Eurolistini, in un clima appesantito dalle tensioni commerciali e da alcuni dati macroeconomici deludenti , mentre è iniziato il conto alla rovescia con l'appuntamento con le elezioni europee.Sul mercato Forex, l'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,114, sulla scia della pubblicazione dei verbali della Federal Reserve che non hanno contenuto alcuna sorpresa. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.275,7 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde lo 0,70% e continua a trattare a 60,99 dollari per barile.Aumenta di poco lo, che si porta a +275 punti base, con un lieve rialzo di 4 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,64%.tonfo di, che mostra una caduta dell'1,55%. Cede oltre l'1%dove torna a pesare l'incertezza per la Brexit . Lettera anche su, che registra un importante calo dell'1,55%. Sessione negativa per Piazza Affari, con ilche sta lasciando sul parterre l'1,45%.In buona evidenza a Milano il comparto, con un +0,70% sul precedente.Tra i peggiori della lista del listino azionario italiano, in maggior calo i comparti(-2,95%),(-2,40%) e(-1,96%).tra i titoli del FTSE MIB a mostrare un buon guadagno,ottiene un +2,22%.Tra i più forti ribassi, invece, affonda, con un -2,41%.Crolla, con una flessione del 2,13%.Vendite su, che registra una flessione dell'1,97%.di Milano,(+2,60%),(+1,33%) e(+0,54%).Le peggiori performance, invece, si registrano su-3,72% e-2,40%. Sessione nera anche per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,36%.