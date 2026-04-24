Piazza Affari apre in rosso. Tensioni Medioriente pesano su borse europee

(Teleborsa) - Seduta all'insegna della debolezza per PIazza Affari e le altre Borse europee, in scia alla performance negativa di Wall Street e dell'Asia, a causa dello stallo delle trattative di pace fra USA ed Irane del persistente blocco dello Stretto di Hormuz.



Il presidente americano Donald Trump ha annunciato una proroga di tre settimane al cessate il fuoco tra Israele e Libano, mentre non si vede un'altra data per i negoziati di pace con l'Iran. Nel frattempo, lo Stretto di Hormuz resta bloccato, facendo lievitare le quotazioni petrolifere.



Sul fronte macro, si attende il dato dell'IFO tedesco questa mattina, mentre dagli USA arriveranno nel pomeriggio le statistiche sulla fiducia dei consumatori americani.



All’inizio di questa settimana, Trump ha anche annunciato un cessate il fuoco a tempo indeterminato tra gli Stati Uniti e l’Iran, ma ha mantenuto un blocco americano dei porti iraniani.



L' Euro / dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,06%. L' Oro continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,23%. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 96,23 dollari per barile.



Piccolo passo verso l'alto dello spread , che raggiunge quota +79 punti base, mostrando un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,82%.



Tra i mercati del Vecchio Continente resta vicino alla parità Francoforte (+0,11%), giornata fiacca per Londra , che segna un calo dello 0,42%, e piccola perdita per Parigi , che scambia con un -0,62%.



A Milano, si muove sotto la parità il FTSE MIB , che scende a 47.630 punti, con uno scarto percentuale dello 0,58%; sulla stessa linea, si muove al ribasso il FTSE Italia All-Share , che perde lo 0,56%, scambiando a 50.110 punti.



Sotto la parità il FTSE Italia Mid Cap , che mostra un calo dello 0,32%; come pure, leggermente negativo il FTSE Italia Star (-0,4%).



Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, STMicroelectronics avanza del 2,09%.



Sostanzialmente tonico Saipem , che registra una plusvalenza dello 0,69%.



Guadagno moderato per Inwit , che avanza dello 0,68%.



Piccoli passi in avanti per Banco BPM , che segna un incremento marginale dello 0,62%.



Eni avanza dello 0,32%, dopo risultati trimestrali migliori delle attese..



Le peggiori performance, invece, si registrano su Avio , che ottiene -3,52%.



Soffre Leonardo , che evidenzia una perdita del 3,20%.



Preda dei venditori Fincantieri , con un decremento del 2,31%.



Si concentrano le vendite su Moncler , che soffre un calo dell'1,79%.



Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Revo Insurance (+1,69%), BFF Bank (+1,52%), Philogen (+0,73%) e Italmobiliare (+0,68%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Alerion Clean Power , che prosegue le contrattazioni a -3,04%.



Vendite su WIIT , che registra un ribasso del 2,43%.



Seduta negativa per Safilo , che mostra una perdita del 2,04%.



Sotto pressione Piaggio , che accusa un calo dell'1,86%.





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