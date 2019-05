Generali cede portafoglio filiale inglese a Reinsurance Group of America

Generali

(Teleborsa) -ha ceduto ilalla società controllata da Reinsurance Group of America, Incorporated, corrispondente al 31.12.2018 adi Best Estimates Liabilities (BEL).Il portafoglio consiste principalmente in polizze di rendita in pagamento.Questa operazione "rafforza ulteriormente la posizione di capitale di Generali con un aumento pari a circa 1 punto percentuale del Solvency Ratio Regolamentare del Gruppo e permette di concentrarsi sul core business"."Grazie alla cessione del portafoglio chiuso Vitae, inoltre,", ha affermato, Group Chief Financial Officer di Generali.Per questa operazione Generali ha siglato un contratto di riassicurazione che, condizionatamente al trasferimento dei relativi attivi presso un collaterale prestabilito, coprirà il pagamento di tutti i sinistri derivanti dalla maggior parte del portafoglio chiuso oggetto dell'operazione. La restante parte residuale verrà trasferita direttamente alla controparte.Il trasferimento del portafoglio nel suo complesso avverrà a seguito dell'approvazione da parte delle autorità competenti.