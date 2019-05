Imprese sempre più "esperte" nel digitale

(Teleborsa) -, che dimostrano di essere sempre meno "esordienti" e più "esperte" o "campionesse" nelle tecnologie 4.0.Lo rivela una ricerca condotta da, associazione che rappresenta le Camere di Commercio italiane, che ha messo a confronto i risultati deleffettuato online dalle imprese tra il 2018 e il 2019, realizzata dal Sistema camerale per la diffusione e l’adozione degli strumenti di digitalizzazione avanzata.Lache gli imprenditori stanno facendo, anche grazie all'utilizzo dei, ha cominciato dunque a produrre i primi effetti positivi.Ilche lo scorso anno risultava a digiuno di conoscenze digitali, attestandosi come Esordiente al self-assessment, èa maggio di quest’anno algrazie all'utilizzo di strumenti base di digitalizzazione all'interno della propria attività. Mentreperché hanno imparato, nello stesso arco temporale, ad applicare con successo i principi dell'Impresa 4.0 arrivando, talvolta, finanche a realizzare una buona digitalizzazione dei propri processi."Questi risultati incoraggianti premiano l’impegno corale compiuto dalle Camere di commercio insieme ai Digital Innovation Hub, ai Competence Center, ai Centri di ricerca e alle Università per permettere a un numero crescente di imprese di cavalcare la quarta rivoluzione industriale", afferma il segretario generale di Unioncamere,Grazie ai Punti Impresa Digitale - ha aggiunto - quasi 46mila imprenditori hanno potuto conoscere i vantaggi del digitale e, di questi, oltre 10mila hanno utilizzato gratuitamente lo strumento di self assessment.