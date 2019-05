Mercatone Uno, chiusura a sorpresa: in 1800 a casa "avvertiti" con whatsapp

(Teleborsa) -è stata dichiaratache ha rilevatoil quale sono indagati con l’ipotesi diloscorso anno aveva acquistato ivendita chiusi durante la notte e circa un mese fa aveva fatto domanda di ammissione al concordato preventivo, la procedura che attraverso un iter giudiziario al tribunale civile permette di ripianare iOltree aziende fornitrici che vantano crediti non riscossi per circaGiovedì scorso, il Tribunale di Reggio Emilia ha dichiarato ilUna notizia che ha colto tutti di sorpresa, persino glilavoratori in tutta Italia che lo hanno scoperto attravers, durante la notte. Davanti a numerosi negozi chiusi sono in corso presidi e sit-in dei lavoratori.- Per ilera stato convocato al Ministero dello Sviluppo economico il tavolo di crisi ma il MISE in una nota ufficiale ha comunicato che è stata anticipato a lunedì 27 maggio e che èIl Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministro, si legge nel comunicato, prendono atto con estrema preoccupazione del fallimento dichiarato dal Tribunale di Milano della Shernon Holding Srl, società di proprietà al 100% della maltese Star Alliance Limited, e della successiva"È prioritario salvaguardare i livelli occupazionali e gli asset e verificare le responsabilità della proprietà - designata il 18 maggio 2018 prima dell’insediamento del Governo - in merito alla gestione di quest’ultimi. La priorità assoluta del Ministro Luigi Di Maio e del MiSE sono i circa 1800 lavoratori coinvolti,Vista la delicatezza della questioneconclude la nota.Interviene anche il Ministro dell'Interno"Mi impegnerò personalmente incontrando sindacati, lavoratori, fornitori e proprietà,Anche su questo la nuova Europa che nascerà domani dovrà essere più forte nel difendere il lavoro"Unache esplode il giorno prima del voto,Arriva, infatti, la dura presa di posizione del Segretario del Pd,, una crisi aziendale non può essere gestita in questo modo.. La vita vera demolisce la politica del