Le criptovalute tornano a sognare una stagione d’oro

Facebook

(Teleborsa) -. Basti sapere che sono, le più conosciute), con un valore aggregato stimato di(da quasi 800 miliardi all'inizio di gennaio 2018), in, che a sua volta era in rialzo di circa 20 miliardi di dollari dal 2016. Inoltre sono sempre più in, permettendo agli internauti di fare acquisti online attraverso le monete virtuali.dieci anni di vita, a far data dal giorno in cuipubblica “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System”, documento che prometteva al mondo la prima moneta elettronica senza intermediari non basata sulla fiducia, una sorta di contante digitale. Ma è il 3 gennaio 2009, quando lo stesso Nakamoto mette il primo mattoncino per chiudere il “blocco numero 0”, che il Bitcoin inizia a muovere veramente i primi passi nel World Wide Web., viene utilizzato più in maniera speculativa che come moneta digitale ad uso quotidiano, mentre. “Dietro l’euro ci sta la Banca Centrale. Chi ci sta dietro alle criptovalute?, anche se al momento non sono significative al punto tale da poter influenzare macroeconomicamente le nostre economie. Ad ogni modo“., sulla scia dei timori di un rallentamento dell’economia globale a seguito della guerra commerciale tra USA e Cina A maggio il Bitcoin ha oltrepassato gli 8.200 dollari , restando tuttavia ancoraIntanto c’è chi pensa ad una propria moneta digitale. Secondo alcune indiscrezioni stampa circolate recentemente,. In particolare, Mark Zuckerberg starebbe reclutando decine di società finanziarie e negozi online per sostenere il lancio della sua moneta digitale., che potrebbe fare concorrenza alle carte di credito in quanto non imporrebbe commissioni. Lo scopo sarebbe non solo quello di utilizzarla sulla piattaforma Facebook ma anche di usarla nella rete, come moneta di scambio tra gli utenti. Il progetto denominato Libra necessiterebbe di un. Il lancio dovrebbe avvenire entro l’inizio del 2020.