Mancato ribaltone europeisti rassicura Euro e Borse

(Teleborsa) -, scambiando a cavallo della, dopoche ha sancito un attacco fallito al fronte degli europeisti all'interno della più alta Istituzione di Strasburgo.grazie ad una, a dispetto dell'avanzata alle ultime elezioni dell'Europarlamento di alcuni: dalla Lega diin Italia (al 34%) al movimento pro Brexit diin Regno Unito (al 31,6%), per non parlare della schiacciante vittoria del partito anti-immigrazione del Premier ungheresearrivato al 52% dei consensi e dell'ascesa del partito nazionalista di, che conquista tanti seggi quanti il Presidente francese Emmanuel Macron. Sono casi isolati, perché nell'emiciclo europeoe del Partito Socialista, che potrebbero trovare l'appoggio dei Verdi, anch'essi in forte ascesa.Una situazione che si riflette sull'andamento dei mercati finanziari, in primis sull'Euro, ma anche sui mercati azionari:conche guadagna lo 0,63% elo 0,42%, Bene anche Milano (+0,74%) e Madrid (+0,82%). Nessuna indicazione da Londra oggi chiusa per festività.dai 267 punti dlela chiusura di venerdì scorso, per effetto di un aumento di un aumento del BTP decennale al 2,61% ed a fronte di un rendimento negativo del Bund tedesco a -0,14%. Un differenziale che tiene conto certamente dellarispetto alla lettera in arrivo a breve dal. "Gli italiani hanno dato mandato a me e al governo - ha detto Salvini - di ridiscutere, in maniera pacatache hanno portato a un livello di precarietà senza precedenti".