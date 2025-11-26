Asia corre con titoli tech. Borsa di Tokyo in rally

Tokyo

(Teleborsa) - Ottima giornata per i mercati asiatici, in scia alla buona performance di Wall Street. Anche le borse dell'Estremo Oriente sono state galvanizzate dal rally dei tech, dopo che Google ha annunciato l'arrivo di Gemini 3 e di propri chip per l'AI.A sostenere le borse dell'Area Asia-Pacifico anche le scommesse per politiche più accomodanti da parte delle banche centrali, in primis la Fed, ma anche la Reserve Bank of Australia, nonostante i dati che parlano di un rafforzamento dell'inflaizone.Giornata di forti guadagni per, ieri chiusa per festività. L'indiceè in rialzo dell'1,97%; sulla stessa linea la borsa di, che continua la giornata in aumento dell'1,17% rispetto alla chiusura della seduta precedente.Guadagni frazionali per(+0,31%); ottima la prestazione di(+2,59%).Sale(+0,92%); sulla stessa tendenza, positivo(+0,85%).Piccolo passo in avanti per l', che sta portando a casa un misero +0,27%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,13%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,17%.Il rendimento dell'scambia 1,82%, mentre il rendimento per ilè pari 1,83%.