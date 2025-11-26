Asia corre con titoli tech. Borsa di Tokyo in rally

(Teleborsa) - Ottima giornata per i mercati asiatici, in scia alla buona performance di Wall Street. Anche le borse dell'Estremo Oriente sono state galvanizzate dal rally dei tech, dopo che Google ha annunciato l'arrivo di Gemini 3 e di propri chip per l'AI.
A sostenere le borse dell'Area Asia-Pacifico anche le scommesse per politiche più accomodanti da parte delle banche centrali, in primis la Fed, ma anche la Reserve Bank of Australia, nonostante i dati che parlano di un rafforzamento dell'inflaizone.
Giornata di forti guadagni per Tokyo
, ieri chiusa per festività. L'indice Nikkei 225
è in rialzo dell'1,97%; sulla stessa linea la borsa di Shenzhen
, che continua la giornata in aumento dell'1,17% rispetto alla chiusura della seduta precedente.
Guadagni frazionali per Hong Kong
(+0,31%); ottima la prestazione di Seul
(+2,59%).
Sale Mumbai
(+0,92%); sulla stessa tendenza, positivo Sydney
(+0,85%).
Piccolo passo in avanti per l'euro contro la valuta nipponica
, che sta portando a casa un misero +0,27%. Giornata fiacca per l'euro nei confronti della divisa cinese
, che passa di mano con un trascurabile +0,13%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'euro contro il dollaro hongkonghese
, che sta facendo un moderato +0,17%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese
scambia 1,82%, mentre il rendimento per il titolo di Stato decennale cinese
è pari 1,83%.