Milano 9:57
42.758 +0,14%
Nasdaq 25-nov
25.018 +0,58%
Dow Jones 25-nov
47.112 +1,43%
Londra 9:57
9.630 +0,21%
23.524 +0,25%

Asia corre con titoli tech. Borsa di Tokyo in rally

Commento, Finanza
Asia corre con titoli tech. Borsa di Tokyo in rally
(Teleborsa) - Ottima giornata per i mercati asiatici, in scia alla buona performance di Wall Street. Anche le borse dell'Estremo Oriente sono state galvanizzate dal rally dei tech, dopo che Google ha annunciato l'arrivo di Gemini 3 e di propri chip per l'AI.

A sostenere le borse dell'Area Asia-Pacifico anche le scommesse per politiche più accomodanti da parte delle banche centrali, in primis la Fed, ma anche la Reserve Bank of Australia, nonostante i dati che parlano di un rafforzamento dell'inflaizone.

Giornata di forti guadagni per Tokyo, ieri chiusa per festività. L'indice Nikkei 225 è in rialzo dell'1,97%; sulla stessa linea la borsa di Shenzhen, che continua la giornata in aumento dell'1,17% rispetto alla chiusura della seduta precedente.

Guadagni frazionali per Hong Kong (+0,31%); ottima la prestazione di Seul (+2,59%).

Sale Mumbai (+0,92%); sulla stessa tendenza, positivo Sydney (+0,85%).

Piccolo passo in avanti per l'euro contro la valuta nipponica, che sta portando a casa un misero +0,27%. Giornata fiacca per l'euro nei confronti della divisa cinese, che passa di mano con un trascurabile +0,13%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'euro contro il dollaro hongkonghese, che sta facendo un moderato +0,17%.

Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese scambia 1,82%, mentre il rendimento per il titolo di Stato decennale cinese è pari 1,83%.

Condividi
```