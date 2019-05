Alibaba pensa all'IPO a Hong Kong

Alibaba

(Teleborsa) -starebbe pensando di, dopo il maxi debutto alla Borsa di New York avvenuto nel 2014 , che toccò un record di 25 miliardi di dollari. Da allora il valore del gruppo diè pressoché raddoppiato ed oggi vanta circaIl colosso cinese dell''eCommerce, stando alle indiscrezioni riportate da Bloomberg,presso la principale piazza asiatica dopo quella di Tokyo, che ha legami stretti con Shanghai e Shenzhen e le consentirebbe l'accesso ai capitali dei ricchi investitori cinesi. L'operazione sarebbe giàe potrebbe essere finalizzata per laL'obiettivo sarebbe quello di consentire alla big del commercio elettronico di reperire le, in un contesto che diventa sempre più complicato per effetto della guerra commerciale USA-Cina, che ha finito per coinvolgere altre big della tecnologia. A supportare la quotazione anche ragioni di opportunità, visto che unpotrebbe portare al titolo una certa visibilità e convincere la finanza cinese ad investire con un