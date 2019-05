Federagenti, mercato dei maxi yacht: Italia sempre più centrale

(Teleborsa) - Un'analisi che rivela ladell'Italia nel mercato deisia per quanto riguarda lasia per quanto concerne lama specialmente l'utilizzo di queste imbarcazioni di dimensioni sempre più rilevanti e con tecnologia sempre più sofisticata. Parallelamente, il lancio della prima formula di certificazione deglie quindi in aree non sottoposte a, per fornire all'Agenzia delle Entrate e ai proprietari (società di charter e privati) uno strumento per evitareSi è aperta ala quinta edizione del Forum sulcon la presentazione per conto di Federagenti di una ricerca dalla quale emergono dati record sul ruolo, presente e potenziale, dellnel mercato delleCon un valore della produzione cantieristica superiore aie un fatturato complessivo di oltre 4 miliardi, il nostro Paese si conferma leader nella produzione dei grandi yacht.A fronte di una flotta mondiale di 5373 grandi imbarcazioni da diporto, sono ben 1660 quelle costruite in Italia. Dei 416 attualmente in costruzione nel mondo. Il 18,9% di questi yacht ha scelto come home port località turistiche italiane e i porti nazionali hanno segnato 8950 toccate. Un mercato in continua crescita che produce (con una media di soste pari a 4 giorni) un fatturato indotto superiore al mezzo miliardo di euro.