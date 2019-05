Italiaonline, è boom dei portali verticali. Al primo posto i brand femminili

(Teleborsa) - Con un'audience complessiva di– secondo i dati Audiweb di marzo 2019 –Nel ranking deiUn risultato che ha permesso di superare leader del calibro di Vanityfair.it e Alfemminile.com e spingere due posti più in alto laBene anche ildove si rafforza ulteriormente la leadership di, ma è, conche a marzo è diventato il, raddoppiando i propri utenti, che arrivano ae superano gli storici top player Quattroruote.it e Alvolante.it. Ottima anche la performance dichee,dietro al Sole24Ore.it"La nostra strategia editoriale è incentrata sulla qualità dei contenuti e della user experience, e questo in ottica sempre più mobile e cross-channel, come dimostrano anche l'importante mention ricevuta al recente Google I/0 in California per la velocità di caricamento dei nostri siti su mobile e il lancio di una nuova linea di contenuti voice per smart speaker" ha spiegatoUna ricetta, quella dei verticali di Italiaonline, incentrata su"Sul fronte dell'offerta pubblicitaria – ha affermato Pascuzzi – ai brand e ai clienti inserzionisti viene offerto un ampio ventaglio di soluzioni per comunicare con il proprio target di riferimento, con iniziative progettuali ad hoc, dati profilati, soluzioni native, formati mobile e un bacino video di grande valore editoriale. L'obiettivo è quello di fornire placement pubblicitari premium in un contesto editoriale assolutamente brand-safe".