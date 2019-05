UE, arrivata la lettera che striglia l'Italia

(Teleborsa) - E' arrivata la famosa lettera che l'Italia attendeva dall'Unione Europea dal responsabile degli affari economici,e dal vicepresidente della Commissione, il lettone, questa informa il nostro Paese, ed in particolare il Ministro Tria che ne rappresenta l'economia, di non "aver fatto sufficienti progressi per rispettare il criterio del debito nel 2018".In maniera sintetica e perentoria la Commissione Europea rende così noto di aver avviato formalmente il processo, nei confronti dell'Italia, che potrebbe portare all'apertura di una procedura per la violazione del Patto di Stabilità UE.sull'esistenza di fattori "significativi", utili alla valutazione complessiva dello scarto in eccesso registrato rispetto al parametro di riferimento nel calcolo del rapporto debito/Pil.Il primo a pronunciarsi sul monito epistolare è ilil quale ha commentato:"Il confronto con le istituzioni dell'Unione europea, in particolare con la Commissione, costituisce un momento di raccordo nel quale l'Italia non si limita a recepire indicazioni provenienti dall'Ue. Al contrario è lIn questo senso il governo potrà aprire un confronto sulla congruità dei vincoli stabiliti rispetto alla situazione concreta".In ogni caso per rispondere Palazzo Chigi ha meno di 48 ore visto che la