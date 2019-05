Autobus elettrici, incontro a Genova tra IVECO ALTRA e sindaco Bucci

CNH Industrial

(Teleborsa) -Spa ha ricevuto oggi, giovedì 30 maggio 2019, la visita del Sindaco della Città di Genova,. ALTRA SpA è una società di(Gruppo) e oggi rappresenta un centro di eccellenza per lo sviluppo e la ricerca delle alimentazioni alternative per i veicoli industriali., con un focus maggiore sulla“Siamo convinti che l’attuazione di politiche volte alla sostenibilità renda più attrattiva la nostra città, favorisca gli investimenti e la creazione di imprese e di lavoro - ha dichiarato il Sindaco di Genova - . I nostri sforzi per governare la mobilità urbana si indirizzano quindi alla tutela dell’ambiente, cercando di spostare gli utenti verso il trasporto pubblico, di promuovere sistemi di trazione meno inquinanti"., Technology Cross Segment Alternative Driveline CNH Industrial e AD di ALTRA ha commentato: “Il mercato dei veicoli commerciali elettrici e ibridi per il trasporto delle persone e merci, in particolar modo in ambito urbano, ha confermato segnali di sviluppo sulla spinta di un trend normativo favorevole al settore dei veicoli a minimo impatto ambientale ma anche di iniziative di promozione da parte delle amministrazioni pubbliche locali e un forte sviluppo tecnologico in particolare negli ultimi anni. In questo contesto, la presenza di ALTRA SpA, azienda di eccellenza nel comparto della mobilità a basse e zero emissioni, sul territorio della Città Metropolitana di Genova assume un elemento significativo nell’ottica di un dialogo sempre aperto con le istituzioni per una mobilità del futuro sempre più sostenibile”., Business Director Sud Europa IVECO BUS ha dichiarato: “Il Brand IVECO BUS è da sempre impegnato nelle trazioni alternative. Con i più recenti sviluppi nella tecnologia dell’elettrico, siamo in grado di offrire soluzioni che rispondano alle esigenze di trasporto di persone, anche da un punto di vista di un migliore sfruttamento delle infrastrutture preesistenti e dello sviluppo di nuove, suGenova e su tutto il territorio ligure”.