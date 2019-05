Fisco, ISA rischiano d fallire perché male attuati

(Teleborsa) -denuncia ritardi, complicazioni nella gestione, mancata sperimentazione degli, sostitutivi dei vecchi studi di settore, che. Uno strumento più volte rinviato che ha accumulato ritardi su ritardi."Ad oggi – sottolinea Rete Imprese Italia -, indispensabile per la determinazione deid’imposta che, quindi già ben oltre il rispetto dei 60 giorni che devono essere garantiti da Statuto del Contribuente".Ladegli ISA, peraltro, èdalle specifiche informazioni indispensabili per il calcolo del risultato, che essere inviate dall'Agenzia delle Entrate ai singoli contribuenti. Inoltre è mancata la possibilità di sperimentare su casi concreti l’effetto dei diversi ISA.Rete Imprese Italia ritiene, che, essendo venuta meno la necessaria sperimentazione, gli ISA debbano essere oggetto dinel primo anno di applicazione, per valutare se gli stessi colgono le diverse realtà imprenditoriali e sollecita il Governo ed il Parlamento, in sede di conversione del Decreto crescita, ad approvare una disposizione che consenta, almeno sino al termine di presentazione delle dichiarazioni, laderivanti dagli ISA.