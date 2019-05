Axelero presenta nuova domanda concordato in continuità

axélero

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha approvato alcune modifiche alla situazione patrimoniale al 28 febbraio 2019, approvata dal Consiglio il 24 maggio 2019 ed al progetto di bilancio al 31 dicembre 2018, approvato dal Consiglio il 17 maggio 2019.Le modifiche apportate sono relative al rilascio dei risconti passivi per allineamento contabile, con la conseguente variazione di patrimonio netto per circa Euro 2 milioni.Il Consiglio di Amministrazione ha poi deliberato su una nuova domanda di concordato preventivo in continuità aziendale.L’Assemblea degli Azionisti è andata deserta, non avendo raggiunto il quorum, poiché l’azionista di riferimento non ha partecipato all’Assemblea, in attesa del deposito della domanda di concordato, avendo ritenuto che il promovendo concordato preventivo costituisca misura funzionale al ristabilimento dello sbilancio patrimoniale della Società.