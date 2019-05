Unicredit





(Teleborsa) - All'assemblea annuale della Banca d'Italia,Presidente dei, ha commentato a Teleborsa alcuni passi del discorso delE' un fatto molto importante al quale come sistema bancario e come Unicredit siamo molto impegnati, cioè ad. Solo in questo modo si possono superare i problemi strutturali della bassa produttività, della competitività. Mi pare che nella relazione del Governatore sono temi chiaramente affrontati con indicazioni precise su come agire.La situazione delle banche è molto migliorata dalla crisi in poi. Naturalmente è un fatto positivo non solo per le singole banche ma anche per il sistema Paese perché accresce la nostra capacità di sostenere la crescita dell'economia. E' importante il discorso che ha fatto il Governatore sulsottolineando in particolare la: l'Unione, l'Unione dele l'Unione di, che si integrano insieme per rendere più efficace la maniera con cui l'Europa può aiutare la governance di tutti i paesi dell'Unione europea.