UniCredit, acquistate oltre 1,6 milioni di azioni proprie

(Teleborsa) - UniCredit
, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato lo scorso 23 ottobre, ha reso noto di aver acquistato
dal 3 al 7 novembre 2025, complessivamente 1.672.132 azioni proprie
al prezzo medio ponderato di 66,1178 euro.
Al 14 novembre, a partire dall'avvio della Seconda Tranche del Residuo SBB 2024, UniCredit ha acquistato un totale di 7.090.598 azioni, pari allo 0,46% del capitale sociale per un controvalore complessivo di 450.606.307,29 euro. Considerando anche gli acquisti realizzati in esecuzione della Prima Tranche del Residuo SBB 2024, UniCredit detiene complessivamente 34.595.763 azioni proprie pari al 2,22% del capitale sociale.
A Piazza Affari, giornata fiacca per l'istituto di credito
, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,73%.