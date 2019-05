Conti pubblici, Roma risponde a Bruxelles: Tria esclude manovra correttiva. L'Europa conferma linea dura

(Teleborsa) -e ostenta un. E’ oggi, venerdì 31 maggio, la deadline per la risposta alla missiva che porta la firma del Vice Presidentee dal Commissario agli Affari Monetariindirizzata al Ministro dell’Economiache laha inviato nei giorni scorsi all’Italia per chiedere chiarimenti al governo italiano e capire le ragioni del nuovo aumento del dNon diciamo prima i numeri perché dobbiamo mandarli prima alla Commissione e dobbiamo essere corretti”. Lo ha detto il Ministro dell’Economia, Giovanni Tria, a margine del Festival dell’Economia a Trento, a chi gli chiedeva della lettera UE sul debito italiano e dell’eventuale necessità di una manovra correttiva. “Non possiamo in modo accelerato andare alla riduzione del debito”, ha proseguito.E guardando al futuro imminente, Tria allontana scenari nefasti e anzi fa– Per il 2019”, ha detto il ministro dell’Economia. “Senza alcuna manovra per il 2019 ci sarà un deficit inferiore”, ha spiegato. “Prevediamo che l’obiettivo del deficit 2019 sarà anche inferiore a quello scritto come previsione nel Def, (Documento di Economia e Finanza, ndr)- Prende la parola anche Matteo Salvini che, reduce dalla vittoria rotonda alle Europee, fa la voce grossa nella. Alla lettera dell’Uegrazie agli imprenditori e alcune misure di questo governo come quota 100. Ma io dico, nessun aumento dell’Iva. Noi siamo al governo per ridurre le tasse non per aumentarle”. Queste le parole del Ministro, intervenuto a Dritto e Rovescio su Retequattro.Ilperò continua a preoccupare tutti i componenti della Commissione Europea che ha chiuso un occhio già troppe volte e stavolta sembra intenzionata a tenere il punto.La datasarà il prossimo: a prescindere dalla risposta che il Governo invierà nella giornata di oggi, Bruxelles è pronta a sentenziare che la situazione dei conti italiani. Quindi parola ai Governi che diranno la loro con la