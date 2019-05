Spiagge senza plastica: la Toscana anticipa l’Europa

(Teleborsa) - Laspinge sull'acceleratore e anticipa gli obiettivi della Direttiva europea, che ha incassato nei giorni scorsi anche l’ok del Consiglio UE, e che diventeranno eLo scorso 22 maggio, infatti, ilaveva dato il via libera formale al divieto di utilizzo delle vettovaglie monouso in plastica approvato lo scorso 27 marzo dal Parlamento Europeo: banditi anche le aste per palloncini e i bastoncini cotonati in plastica.Allava dunque lo scettro, di prima regionenovecento stabilimenti balneari della costa toscana, dai confini con la Liguria fino alla Maremma, saranno "plastic free" già da questa estate:Sotto il punto di vista numerico, gli articoli dirappresentano circa la metà dei rifiuti marini rinvenuti sulle spiagge europee, provocando gravi danni all’ambiente, all’ecosistema e alla fauna marina , ma anche alle attività produttive comeIntanto, secondo un'analisi Coldiretti sulla base dei dati Eurobarometro, nel nostro Paese unha già evitato di acquistare oggetti di plastica monouso come piatti, bicchieri o posate mentre ben il 68% ritiene che sarebbe opportuno pagare un sovraprezzo per questi prodotti.