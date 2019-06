Aireon certificata da EASA: primo sistema di sorveglianza satellitare del traffico aereo in UE

(Teleborsa) -dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea () quale fornitore die quindi di servizi di sorveglianza del traffico aereo (ATM) e servizi di navigazione aerea (ANS).Si tratta della. Un traguardo importante per Aireon, società costituita con l’obiettivo di realizzare laper il controllo del. Lasfrutta le potenzialità offerte dal lancio della, arrivando aterrestre in cui non arrivano i radar (attualmente solo il 30% del globo è coperto dai sistemi radar).Aireon è partecipata dache detiene una quota dell'11%, assieme a(service provider canadese),(service provider inglese),(autorità dell’aviazione civile irlandese),(service provider danese),(la società responsabile della costruzione del sistema satellitare). ENAV gestisce anche una delle sale in Europa per la ricezione ed il test del segnale.La certificazione di Aireon rappresenta il culmine di una. Il rigoroso processo di certificazione dell'agenzia è una garanzia dei dati di Aireon nel campo della sorveglianza del traffico aereo (ATS) e costituisce una pietra miliare che legittima la"L'EASA ha effettuato una serie di test che riguardavano la conformità al regolamento UE applicabile ai servizi di sorveglianza ATM/ ANS, tra cui processi di gestione, sviluppo e verifica del sistema, assicurazione del software, processi operativi, monitoraggio del servizio e supporto tecnico", ha spiegatodell'EASA."Questo non è solo una conferma per i nostri processi e procedure di sicurezza nella UE, ma è anche un valido esempio di sicurezza che può essere utilizzato al di fuori dell'UE e in tutto il mondo", ha dichiarato, e Chief Technology Officer (CTO) e Vice Presidente Ingegneria di Aireon.