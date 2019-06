Autogrill presenta le linee guida e gli obiettivi al 2021

Autogrill

(Teleborsa) -, operatore leader a livello globale nel settore dei servizi di food & beverage per i viaggiatori, presenta gli obiettivi strategici e finanziari per il periodo 2019-2021. ", con una crescita sostenuta dei ricavi per il triennio e un" - ha commentatodel Gruppo -. "Facendo leva sulla nostra posizione di leader globali, sulle nostre capacità di innovazione e sulle migliori competenze operative del settore, in un contesto di mercato caratterizzato da prospettive favorevoli, siamo convinti che”.Il settore delle concessioni neiper i viaggiatori è molto interessante e trainato da macro-dinamiche favorevoli: secondo le stime il traffico aereo e i servizi di ristorazione a livello globale cresceranno di oltre il 25% nei prossimi 5 anni.sono attesi a 5 miliardi di euro, trainati da Nord America e International, con l’Europa che prosegue nella razionalizzazione già in corso del portafoglio. L'è visto tra 450 milioni e 470 milioni;reported stimato pari a 0,88-0,93 euro.Autogrill prevede ricavi consolidati in crescita a un tasso annuo di crescita composto (CAGR) del 4,5%-5% per il periodo 2018-2021, raggiungendo quota 5,3 miliardi di euro nel 2021: la crescita dei ricavi sarà principalmente trainata dalla performance like-for-like e dal canale aeroportuale. Il Gruppo punterà a incrementare l’Ebitda margin underlying a circa il 10% nel 2021: in crescita di 110 punti base rispetto all’esercizio 2018. Gli investimenti sono attesi che si normalizzino entro il 2021: incidenza CAPEX/ricavi tra il 5% e il 5,5% nel 2021. Conseguentemente Autogrill si attende un miglioramento significativo della generazione di cassa: il free cash flow nel 2021 è previsto in crescita di circa 5 volte rispetto al 2018."Nel periodo considerato, l’incremento di free cash flow unito alla flessibilità finanziaria data dalla solidità patrimoniale e alle risorse incrementali derivanti dall’ottimizzazione del portafoglio delle concessioni autostradali permetteranno ad Autogrill di poter contare su risorse fino a 1,5 miliardi di euro da investire nella crescita".