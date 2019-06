Debito, UE: per l’Italia procedura d’infrazione ad un passo

(Teleborsa) - All’indomani dell’invio della lettera indirizzata dallaal nostro Paese per via delil Vicepremier Salvini ostentava sicurezza sulla risposta: alla lettera dell’Uetti. E se ci rimprovera che non va bene, noi diciamo che quest’anno lo Stato sta incassando di più, l’economia è ripartita grazie agli imprenditori e alcune misure di questo Governo come Quota 100. Ma io dico, nessun aumento dell’Iva. Noi siamo alaveva detto il Ministro dell'Interno.Al di là delle dichiarazioni, però, la strada sembra segnata e le indiscrezioni, sempre più insistenti, lasciano prevedere che salvo sorprese – al momento poco quotate –che in ultima analisi dipenderà dal Consiglio, calendario alla mano,Oggi, mercoledì 5 giugno, i 28 componenti dell’esecutivodovranno dare il via libera alche, di riflesso,Una mossa che potrebbe finire per dare l'ultima spallata all'esecutivo gialloverde già in difficoltà e dalle parti dici si interroga sulle possibili- Attorno al tavolo ci sono diverse scuole di pensiero e secondo i rumors dell'ultima ora tra i commissari c'è chi vuole scongiurare il rischio di finire sul banco degli imputati con l'accusa di aver "tramato" per mettere i bastoni tra le ruote al Governo, con Salvini pronto ad attaccare, traendo forza dal braccio di ferro conPer questoribadirà con forza la sua apertura al "dialogo" con Roma, per dimostrare in concreto di non avere alcun pregiudizio.La procedura per debito eccessivo, mai utilizzata finora, prevede una messa sotto tutela del paese, ipotesi davvero imbarazzante per ilche –messo a durissima prova dalle schermaglie tra i due azionisti di maggioranza, Lega e Cinquestelle – si prepara ad una estenuante