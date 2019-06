TIM chiude il capitolo Persidera: raggiunto accordo per cessione

TIM

(Teleborsa) -. Il colosso italiano delle tlc eS.p.A. hanno raggiunto un accordo vincolante conS.p.A. per la cessione delle partecipazioni detenute inS.p.A. – pari rispettivamente al 70% e al 30% del capitale - sulla base di un Enterprise Value pari ad € 240 milioni.L’operazione, soggetta all'autorizzazione delle autorità competenti, prevede che entro il closing stimabile indicativamente - in funzione della tempistica dei processi autorizzativi - nell'ultimo trimestre 2019, venga effettuata la scissione di Persidera in due separate entità: una che rimarrà titolare delle 5 frequenze del digitale terrestre, relativi contratti attivi e personale e la seconda nella quale confluirà l’intera infrastruttura di rete ed il relativo personale. F2i acquisirà l’intero capitale della nuova Persidera mentre EI Towers acquisirà il 100% della nuova società di infrastruttura di rete., importo che comprende il corrispettivo da incassare al closing per la partecipazione del 70%, i dividendi distribuiti dalla società e l’effetto del deconsolidamento del debito Persidera.