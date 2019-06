Zona Euro, il settore privato continua ad espandersi

(Teleborsa) -. L'sia per la manifattura sia per i servizi, permane in zona espansione (oltre i 50 punti).(51,6 punti). Il dato si mostra in rialzo anche rispetto al mese di aprile, quando si era attestato a 51,5 punti., mentre lasi porta a 51,2 punti dai 51,3 della stima flash, sul massimo da 6 mesi. Lasi porta a 52,1 punti, minimo 66 mesi e laa 52,6 punti dai 52,4 della stima flash, massimo in 3 mesi., dai 52,5 della stima flash e contro i 52,8 di aprile.(49,8 il consensus)., Chief Business Economist presso IHS Markit ha dichiarato: "Il PMI finale dell'Eurozona di maggio è stato più alto della stima flash ed ha indicato la crescita più rapida in tre mesi. Il quadro generale attuale presenta tuttavia una debole espansione e prospettive più cupe per l’anno a venire. Anche se il settore dei servizi ha assistito ad un miglioramento delle condizioni economiche rispetto agli ultimi mesi dell’anno scorso, la crescita è stata solo modesta riflettendo in parte le ripercussioni provocate dal peggioramento degli scambi commerciali del settore manifatturiero".