Giappone, a marzo calano più delle attese gli ordini di macchinari del settore privato

(Teleborsa) - Scendono più delle attese gli ordini di macchinari core in Giappone a marzo 2026. È quanto emerso dall'ultimo report dell'Istituto di Ricerca Economica e Sociale del Giappone (ESRI).



Il totale degli ordinativi al settore privato ha registrato un calo del -5,3% dopo il -1,8% riportato a febbraio. Scendono di più gli ordini core, cioè al netto delle componenti più volatili, che segnano un -9,4% dopo il +13,6% precedente (vs attese degli analisti per un -7,7%).



Il dato complessivo, che include anche gli ordini governativi (-14,5%) ed esteri (+31%), registra un aumento del 4,3% a fronte del -5% precedente.

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