Seduta all'insegna del toro a New York

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

informatica

beni di consumo secondari

telecomunicazioni

utilities

Microsoft

Apple

United Health

Intel

Dowdupont

JP Morgan

Verizon Communication

Illumina

Mercadolibre

Workday

Vertex Pharmaceuticals

Western Digital

Ulta Beauty

Tesla Motors

Xcel Energy

(Teleborsa) - Wall Street termina la sessione in rialzo, con ilche avanza a 25.983,94 punti, proseguendo la serie di cinque rialzi consecutivi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, giornata di guadagni per lo, che termina la giornata a 2.873,34 punti. Effervescente il(+1,94%), come l'S&P 100 (1,2%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+1,93%),(+1,58%) e(+1,47%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -0,77%.Al top tra i(+2,80%),(+2,66%),(+2,12%) e(+2,06%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,12%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,08%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,56%.Tra i(+5,35%),(+3,90%),(+3,63%) e(+3,43%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,79%.Tentenna, che cede lo 0,69%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,70%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,62%.