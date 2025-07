S&P 500 e Nasdaq in rialzo con il tech. Ottima Tesla nonostante calo consegne

Tesla

Nvidia

Apple

Microsoft

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

informatica

materiali

beni di consumo secondari

utilities

sanitario

Nike

Boeing

Dow

Goldman Sachs

United Health

Travelers Company

Intel

Salesforce

Moderna

Tesla Motors

NXP Semiconductors

ON Semiconductor

Adobe Systems

Cintas Corporation

Intel

Verisk Analytics

(Teleborsa) -mentre il Dow Jones resta indietro, grazie alla. Spicca il rialzo di, nonostante abbia registrato consegne in calo per il secondo trimestre consecutivo. Bene ancheed, mentre è poco mossa, che ha avviato un nuovo round di licenziamenti che impatterà 9.000 posti di lavoro.A sostenere il sentiment è anche l' raggiunto da Donald Trump con il. Verrà applicata una tariffa del 20% sulle esportazioni vietnamite verso gli Stati Uniti, con un'imposta del 40% su qualsiasi merce che si consideri transitata attraverso il paese, mentre il Vietnam ha accettato di eliminare tutte le tariffe sulle importazioni statunitensi.Prima dell'apertura del mercato, il report ADP ha mostrato che iper la prima volta in più di due anni. Ora sale l'attenzione per il report sulle buste paga non agricole del Dipartimento del Lavoro americano (che sarà eccezionalmente diffuso domani perché venerdì i mercati sono chiusi per l'Independence Day), mentre gli investitori cercano di valutare quando la Federal Reserve potrebbe tagliare i tassi di interesse.Il presidente, sotto pressione da parte di Trump per un taglio immediato, ha ribadito ieri che la banca centrale statunitensesull'impatto dei dazi sull'inflazione prima di abbassare il costo del denaro.Sul fronte politico, ieri il Senato ha approvato a stretta maggioranza il. Il pacchetto include tagli fiscali, riduzioni dei programmi sociali e un aumento della spesa militare, il tutto aggiungendo 3,3 trilioni di dollari al debito. Il disegno di legge passa ora alladei Rappresentanti per l'eventuale approvazione finale.Guardando ai, ilsi attesta a 44.471 punti, mentre, al contrario, piccolo scatto in avanti per l', che arriva a 6.218 punti (+0,32%). In moderato rialzo il(+0,66%); sulla stessa tendenza, leggermente positivo l'(+0,54%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i(+1,09%),(+0,79%) e(+0,69%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-0,82%) e(-0,78%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,96%),(+1,91%),(+1,78%) e(+1,62%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,93%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,69%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,87%.scende dell'1,60%.Al top tra i, si posizionano(+5,09%),(+4,38%),(+4,31%) e(+3,21%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,42%. Calo deciso per, che segna un -3,7%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,87%. Soffre, che evidenzia una perdita del 2,74%.