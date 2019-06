Industria in frenata. Più probabile calo PIL 2° trimestre

(Teleborsa) -per il terzo mese consecutivo, registrando una. E' quanto stimato dall'nell'ultimo report mensile."Il calo registrato dalla produzione industriale nel mese di aprile accresce la, commentail Centro Studi dispiegando che soprattutto "preoccupa il fatto che solo per l'energia si sia rilevato un andamento favorevole. In particolare, il calo della produzione per i beni di consumo, soprattutto durevoli, e per i beni strumentali, è un segnale del permanere di difficoltà sia dal lato della domanda delle famiglie sia degli investimenti delle imprese".Anche per il centro Studi Promotor, questo dato, unitamente all’indicatore anticipatore del ciclo che è in calo sia in aprile che in maggio, conferma ledel 2019.Analizzando l’andamento dell’attività produttiva per settori, emerge che in aprile, rispetto allo stesso mese del 2018, sono in crescita soltanto il comparto delle industrie alimentari, delle bevande e del tabacco (+4,9%) e il comparto dell’energia elettrica, gas, vapore ed aria (+5,9%). Tutti gli altri comparti sono in calo, compreso quello della mezzi di trasporto (-6,1%) ed in particolare il comparto auto, che rispetto all'aprile 2018 è addirittura del 17,1%.. Secondo una rilettura di Coldiretti,fa segnare un fortedella produzione, che attenua il flop registrato dall’industria in generale. "In un quadro preoccupante per l’economia generale si tratta di unche continua a crescere a livello nazionale e nelle esportazioni", sottolinea la Coldiretti, anche se il dato ha beneficiato dello spostamento delle festività pasquali.