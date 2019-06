ENAC, Presidente Zaccheo: "Crescita traffico segnale importante. Pronti a cogliere sfida"

(Teleborsa) -, alla presenza di istituzioni ed operatori aeroportuali, tracciando per grandi linee il percorso di sviluppo del settore del trasporto aereo e delineando le linee guida per il prossimo futuro. All'evento, Teleborsa ha intervistato il, che ha commentato il boom registrato dal traffico e l'attività di tutela dei passeggeri svolta dell'Ente."Come avete visto, soprattutto in Italia, ilrispetto agli altri paesi europei. Questo - ha affermaot il Presidente Zaccheo - è un. Tutte lefatte qualche anno fa sulla crescita dei volumi del traffico aereo sono tutte disattese, in senso positivo però, sono state tutte, io ho lavorato personalmente ad alcune di queste statistiche qualche anno fa, sono andato a rivederle e sono tutte sballate, tutte sottostimate"."I volumi - ha aggiunto - sono veramente molto elevati, addirittura,solamente nel nostro paese. Dobbiamo essere"."In questo settore, sulla tutela dei diritti del passeggero- ha affermato il Presidente - non si deve mai essere soddisfatti in assoluto, perchée deve continuare ad esserlo"."Nello specifico attualmente ilè quello previsto dalla legge. Non vi nascondo - ha concluso - che durante il mio mandato mi piacerebbe, proprio come autorità, e una delle cose che mi piacerebbe rafforzare è proprio ildell’ente stesso".