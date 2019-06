CHL, siglato accordo per acquisto partecipazione totalitaria in Price4u

CHL

CHL

(Teleborsa) -allarga il perimetro. La società attiva nel settore del commercio elettronico ha sottoscritto in data odierna (12 giugno 2019) un accordo con il socio unico, per l’L’operazione di acquisizione è finalizzata a consolidare l’attività di CHL in ambito online attraverso l’integrazione del proprio market place con la Piattaforma, la quale presenta attualmente un catalogo di circa diciassettemila prodotti, di varie tipologie merceologiche, grazie a contratti sottoscritti con fornitori diversi e convezioni con oltre trenta entità tra Associazioni, Enti, Università, Grandi Aziende.. Le parti hanno inoltre concordato un meccanismo di aggiustamento del prezzo che prevede che CHL dovrà versare al Venditore un’ulteriore somma in denaro pari a Euro 30.000,00, al verificarsi di talune condizioni nei 12 mesi successivi alla data del Closing.L’operazione non rientra tra quelle tra parti correlate e non incide significativamente con le prospettive fornite al mercato inserite nel piano industriale approvato il 1° novembre 2018. Con l’acquisto di Price4u, CHL, oltre a rilevare una piattaforma tecnologicamente evoluta edestremamente performante, potenzia la divisione e-commerce e dà nuovo slancio al market place.Riduce le perdite iniziali il titoloa Piazza Affari: -1,75%.