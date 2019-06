Confcommercio: "Economia ferma a giugno, nessuna ripresa all'orizzonte"

(Teleborsa) -Una stima mitigata dalla modesta crescita (+0,1% congiunturale, la stessa del primo) registrata nel secondo quarto del 2019 che, secondo l'Associazione, porterebbe il dato mensile di giugno a diminuire "solo" dello 0,1%."Nel mentre – si legge nel Rapporto di Confcommercio –: rispetto all'Europa le tensioni sui prezzi sono in Italia tra mezzo punto e un punto costantemente meno vivaci.Una situazione che, secondo l'analisi dell'Associazione, rende, i principali indicatori congiunturali hanno evidenziato unAd aprile laha segnalato, al netto dei fattori stagionali, unaconsolidando la tendenza al ripiegamento già manifestatasi a marzo. Per contro,) sullo stesso mese del 2018.in termini congiunturali ed è rimasto invariato nel confronto con lo stesso mese del 2018. Una riduzione che, per Confcommercio, èSolo per isi è registrata una variazione apprezzabileSi sono registrate diminuzioni significative, rispetto ad aprile, per i. Un dato, quest'ultimo, sull'andamento del quale ha pesato una meteorologia sfavorevole. Nel confronto con lo stesso mese del 2018, invece,, al cui interno i beni per l'ICT continuano a mostrare una tendenza fortemente espansiva.Le tendenze a beve termine dei prezzi al consumo evidenziano, infine, per il mese di giugno 2019, in termini congiunturali, una variazione nulla. Nel confronto con lo stesso mese del 2018