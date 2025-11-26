Aggiornamento Gps 2026, Cozzetto (Anief): “tante novità, soddisfatti per essere stati ascoltati"

(Teleborsa) -tra i rappresentanti del Ministero e le organizzazioni sindacali sull’ordinanza ministeriale che regolamenterà l’aggiornamento delle GPS per il biennio 2026-2028. È intervenuta in diretta, all’interno della trasmissione di approfondimento di Orizzonte scuola Tv,segretaria generale Anief.ha detto che è terminato da poco il “terzo incontro sull’ordinanza di aggiornamento Gps. Avevamo chiesto l’incontro politico e da quell’incontro esprimiamo piena soddisfazione perché hanno avuto seguito le nostre richieste di modifica della procedura di assegnazione delle supplenze: come richiesto da noi, l’algoritmo tornerà indietro, i candidati verranno presi in considerazione se non hanno ottenuto supplenza in nessuna classe di concorso. Il nostro sindacato ha chiesto per risolvere un altro problema: la possibilità di rispondere agli interpelli per chi è inserito in Gps e non ha ottenuto una supplenza, sono stati dunque tolti i paletti”.Inoltre,, dunque se non si presentano entrambe le domande. Si registra inoltre la modifica per quanto riguarda il completamento: il diritto al completamento ce lo hanno tutti, la possibilità di spezzare una cattedra potrà avvenire da graduatorie d’istituto per supplenze brevi e saltuarie, ma come sindacato abbiamo chiesto di ripensarci. Per quanto riguarda le sanzioni, nota negativa resta l’inasprimento della sanzione con cancellazione per l’intera durata delle Gps per chi abbandona il servizio. Il servizio per le classi di concorso accorpate sarà considerato specifico per entrambi i gradi di istruzione per chi ha prestato servizio dal 2024/25. L‘anno in corso varrà e sarà inserito con riserva. Per quanto riguarda lo scioglimento delle riserve,, ha concluso la segretaria generale Anief.