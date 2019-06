Festa della Musica 2019, musica e arte negli aeroporti italiani

(Teleborsa) -per la terza edizione della, evento internazionale promosso dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, dall'Associazione Italiana per la Promozione della Festa della Musica, dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea e dalla SIAE, in collaborazione con molti altri enti e associazioni culturali.Per la terza edizione consecutiva,Gli scali ospiteranno, con repertori che spazieranno dall'opera lirica al jazz, dal pop al rock, dalla musica barocca al country, alla musica popolare.Artisti di fama nazionale e internazionale prenderanno parte all'iniziativa che coinvolgerà anche prestigiosi teatri lirici, accademie, associazioni, istituti musicali e conservatori italiani.All'iniziativa hanno aderito gli scali di Alghero, Cagliari, Palermo, Torino, Bari, Milano Malpensa, Perugia, Trapani, Bergamo, Napoli, Pisa, Trieste, Bologna, Olbia, Roma Fiumicino e Venezia, dove persone, culture e idee si intersecano e interagiscono è naturale e simbolico proprio per lo spirito di contaminazione intrinseco nella musica, come nel viaggio aereo", ha dichiarato il Direttore Generale dell'ENAC, sia ospitare concerti e altre manifestazioni artistiche in una. Un ringraziamento - conclude Quaranta - ai 16 aeroporti che hanno voluto condividere con i passeggeri e i lavoratori questa giornata di cultura e a tutti gli artisti che si esibiranno negli scali"."Siamo felici di poter confermare anche quest'anno la disponibilità di molti aeroporti italiani ad organizzare ed ospitare un fitto calendario di esibizioni nell'ambito della Festa della Musica", ha aggiunto, Direttore Generale di Assaeroporti, l'associazione dei gestori aeroportuali italiani., nella convinzione che contribuire a veicolare anche ai passeggeri e alle comunità aeroportuali il messaggio culturale di integrazione, universalità e armonia contenuto nella musica sia un'opportunità ed un investimento per il nostro Paese".