Consob, Savona: "L'Italia non è un problema per la stabilità finanziaria ma una risorsa"

(Teleborsa) - "per la comunità europea e quella globale,finanziario ma una risorsa, dalla quale molti paesi attingono per soddisfare le loro necessità". Un messaggio positivo, quello lanciato da(Commissione nazionale per le società e la Borsa) all'incontro annuale a Milano con il mercato finanziario.Senza voler negare, ha spiegato l'esistenza di problemi interni al paese, efficacemente analizzati dal, nel suo recente intervento all'assemblea dell'istituto, iha aggiunto,che non tengono conto di due pilastri che reggono la nostra economia: la. Dal 2013, spiega Savona, l'Italia cede risparmio all'estero in quantità superiori al suo debito pubblico.A fine 2018, le attività finanziarie dell'Italia erano pari a. Quindi ha ricordato l'economista, la caduta dell'occupazione e il conseguente impatto sulla società e sulla politica, non sono dovute a scarsità di risparmio ma al suo insufficiente utilizzo all'interno del nostro paese. La crescita ha il suo epicentro negli investimenti e da questi si deve partire.E' intenzione della Consob, proprio per incoraggiare la formazione di risparmio in tutte le sue forme e per un maggiore stabilità finanziaria, contribuire alla creazione di un"Questo titolo migliorerebbe - dice Savona - la componente monetaria, controllerebbe alcuni disturbi della stabilità finanziaria e attenuerebbe le divergenze nei tassi dell'interesse all'interno dell'Eurozona. Questodelle banche europee allo scopo di".Savona sottolinea come il. Se questo criterio venisse accettato a livello europeo e fosse rispettato dal Governo si allontanerebbero i sospetti sulla possibilità di insolvenza del nostro debito pubblico, oggettivamente infondati.Savona parla poi dell'impegno della Consob a realizzareper ile per la. L'obbiettivo inoltre è quello di aiutare il risparmio a incanalarsi verso le attività che producono crescita e benessere sociale.la Commissione, spiega Savona,. Inoltre intende collaborare con le istituzioni internazionali ed europee per perfezionare i metodi di controllo e combattere gli abusi.A conclusione ilper ricreare la fiducia sul paese rilanciando lo sviluppo per tutte le componenti della società, "avrebbe così fine, quella che è stata definita l'era del risentimento, quella in cui viviamo, e si recupererebbe l'era della speranza portando la globalizzazione e le innovazioni tecnologiche al servizio di tutti".