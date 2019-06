Conti pubblici, Tria: "Necessario dimostrare come deficit calerà dello 0,2%"

(Teleborsa) - "Continuiamo il dialogo, avviamo i negoziati: l'unico problema è che siamo a metà anno e non ci sono i documenti ufficiali, dobbiamo vedere come dimostrare quello che stiamo facendo". È quanto affermato, questa mattina, dal"Tutto l'Eurogruppo ha preso atto delle conclusioni della Commissione e invitato ad andare avanti nel dialogo. Rimango ottimista", ha aggiunto Tria.Secondo il Ministroe "dare delle cifre" per spiegare come è possibile "arrivare all'Commentando laTria ha, poi, aggiunto che "naturalmente è una cattiva idea"."Accolgo con favore gli impegni del ministro Tria e del premier Conte, so che agiscono per un accordo, ma vogliamo più di un impegno, vogliamo dati, fatti, misure necessarie, perché alla fine sono le regole da rispettare", ha affermatoaggiungendo che "questo è lo spirito con cui continuiamo gli scambi con le autorità italiane:e ciò vuol dire che nel 2019 e nel 2020 ci aspettiamo che accade proprio questo".Sulla stessa linea ancheche, al suo arrivo alla riunione dell'Ecofin ha detto che "spetta all'Italia presentare sostanziali correzioni della traiettoria fiscale per quest'anno e l'anno prossimo" in merito alla prassi per la procedura di infrazione., ha aggiunto.. È, infine, il monito lanciato all'Italia dal"Abbiamo ascoltato impegni molto forti da parte del governo italiano nelle ultime due settimane, sia da parte del ministro Tria che del premier Conte dobbiamo restare a quegli impegni, quelli assunti dall'Italia in dicembre devono restare e su quella base va attuato il bilancio 2019" ha aggiunto.