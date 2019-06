Conte: "Dobbiamo scongiurare la procedura d'infrazione"

(Teleborsa) -. A dirlo è il premiera margine del salone aeronautico di Le Bourget, alle porte di Parigi."Dobbiamo lavorare, affrontare questo passaggio con assoluta unione e unità di intenti; dobbiamo scongiurare la procedura di infrazione", ha dichiarato il presidente del Consiglio, aggiungendo che è giunto il momento di "".È quello - dice il premier - che intende fare lui stesso con la lettera inviata alla Commissione Europea, attesa a giorni e sulla si è creata "tanta ansia, tanta agitazione nel dibattito pubblico. In realtà conterrà un messaggio politico per l'avvio della nuova legislatura europea. Che arrivi un giorno prima o un giorno dopo non cambia molto".Nella risposta all'UE sulla procedura d'infrazione per debito eccessivo Conte avrebbe chiesto di ". È questo il cuore del messaggio"", ha dichiarato ai giornalisti.Sul tema delle nomine europee "non faccio il calcolo se i tempi si allungano o si accorciano - ha aggiunto - L'Italia è coinvolta in questo processo. Se si arriverà al 20 o 21 giugno o si allungheranno i tempi non è importante,, che siano nomine di spessore politico e che siano consapevoli dei problemi dell'Europa, della fase di transizione che sta attraversando".Intanto, fonti di Palazzo Chigi hanno indicato perLuigi Di Maio e Matteo Salvini: al centro dell'incontro le mosse del governo per evitare la procedura d'infrazione.