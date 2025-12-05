L'UE autorizza l'acquisizione di Novo Banco da parte di BPCE

(Teleborsa) - La Commissione europea
ha approvato
, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisizione del controllo esclusivo
di Novo Banco, in Portogallo, da parte di BPCE in Francia. L'operazione riguarda principalmente il settore bancario e finanziario portoghese.
La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza, data la limitata posizione di mercato congiunta
delle due società derivante dall'operazione proposta. L'operazione notificata è stata esaminata nell'ambito della procedura semplificata di esame delle concentrazioni.