L'UE autorizza l'acquisizione di Novo Banco da parte di BPCE

(Teleborsa) - Laha, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'di Novo Banco, in Portogallo, da parte di BPCE in Francia. L'operazione riguarda principalmente il settore bancario e finanziario portoghese.La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza, data ladelle due società derivante dall'operazione proposta. L'operazione notificata è stata esaminata nell'ambito della procedura semplificata di esame delle concentrazioni.