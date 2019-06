Istat: alle imprese il salario minimo costerebbe 4,3 miliardi

(Teleborsa) - Il, a fronte di un. Sono i dati emersi dallapresentati dal presidente dell'Istituto di Statistica Gian Carlo Blangiardo nel corso di un'audizione alla Camera.Secondo l'Istat, il provvedimento coinvolgerebbeper une un incremento del monte salari di 3,2 miliardi: la platea degli interessati al netto degli apprendisti scende a 2,4 milioni.L'aumento del monte salari, avverte l'Istat, se non trasferito sui prezzi si tradurrebbe in unaPer la, divisi tra i costi di beni e servizi per 472 milioni di euro e per quelli di beni intermedi di 226 milioni, anche se "considerato che il monte salario sarà in parte assoggettato a Irpef e Irap in qualche modo questa cifra sarà ridimensionata", ha spiegato Blangiardo.Intanto, sul fronte politico si registra sulla legge sul salario minimo orario : secondo fonti ministeriali, si sarebbe svolta nel pomeriggio una prima riunione con la viceministroa al Mef, Laura Castelli e i tecnici della materia.