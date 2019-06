Credem, occupazione: 1.500 assunzioni in 5 anni e altre 150 in arrivo

(Teleborsa) -: questi i numeri che testimoniano la costante attività di creazione di occupazione creata da Credem, rappresentando uno dei, completamente in controtendenza con il trend del paese.La formazione erogata è incentrata prettamente sulla qualità professionale e sullo sviluppo personale, diversificata e con una particolare attenzione allo sviluppo di competenze manageriali, comportamentali, tecniche, normative e di prodotto. Nei prossimi mesi,Le persone saranno selezionate con un processo improntato sulla trasparenza e le pari opportunità, principi che alimentano la politica di gestione del personale.Sono previsti colloqui individuali e giornate di assessment di Gruppo:Importante evidenziare come il Gruppo si sia dotato di un articolato programma di welfare per migliorare l’ambiente di lavoro per cogliere i bisogni delle persone.Importante per il Gruppo anche l’area commerciale, con i neoassunti che potranno diventare gestori di clientela privata e la possibilità di crescita manageriale, e l’area dei sistemi informativi, con giovani laureati in informatica ed esperti di dati.