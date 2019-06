Il comparto utility in Italia viaggia molto alto (+2,11%), seduta effervescente per Ascopiave

settore utility italiano

indice Utilities dell'Area Euro

indice EURO STOXX Utilities

Enel

Italgas

Terna

Ftse MidCap

Ascopiave

IREN

Acea

Alerion

Acsm-Agam

Ternienergia

(Teleborsa) - Molto positiva la giornata per il, che non si discosta molto dal buon andamento dell'e che guadagna il 2,11%, dopo la chiusura di ieri a quota 33.262,3.L'intanto guadagna l'1,41%, dopo un inizio di seduta a quota 324.Tra le azioni più importanti dell'indice utility di Milano, grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 2,30%.Vola, con una marcata risalita del 2,06%.Brilla, con un forte incremento (+2,01%).Tra le azioni del, ottima performance per, che scambia in rialzo del 4,80%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,48%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,47%.Tra ledi Piazza Affari, seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 3,08%.Ottima performance per, che registra un progresso del 2,55%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,8%.