Alitalia, l'allarme di piloti e assistenti di volo: "Non vogliamo mezzi piani"

Atlantia

(Teleborsa) - C’è fortedi volo per come il Governo sta gestendo la. In vista dell’incontro che si terrà stasera alle 20.00 Palazzo Chigi, in cui, i rappresentanti delle migliaia di lavoratori della compagnia aerea si sono riuniti a Fiumicino e, con la voce unitaria della, hanno messo nero su bianco la propria preoccupazione per le"circolate in merito a piani industriali in preparazione, soprattutto per lache, per quanto validi imprenditori, non potrebbero fornire mai le necessarie garanzie di successo al progetto". In particolare, la richiesta dei lavoratori è di "dal futuro incerto e costruire un vero piano industriale di rilancio, solido e di ampio respiro".Uninequivocabile lanciato alla componente grillina del governo da parte delle sigle sindacali, sempre più inquiete di fronte alle candidature circolate nell'ultimo periodo: dalal passo avanti di, proprietario della Ss Lazio, opzione che però è stata giàLa speranza di tutte le sigle sindacali è chenecessarie per supportare il rilancio della compagnia. In questo senso, i lavoratori sembrano guardare con, la holding di riferimento di, gestore dell’aeroporto di. Lo stesso Salvini si è espresso con favore su undella società guidata da Giovanni Castellucci. Opzione che anche igià della partita – in primis– vedrebbero. Nei prossimi giorni si capirà capire se il fronte inedito composto da Lega, sindacati e mercato riuscirà a spostare la componente grillina dell’esecutivo, rimasta ormai isolata nel considerare Atlantia un problema invece che un’opportunità.La holding infrastrutturale, dal canto suo, ha recentemente chiarito chee di essere, pur seguendo con attenzione il futuro della compagnia. Come dire: restiamo alla finestra, in attesa di capire se ci saranno novità.