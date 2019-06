Mercatone Uno, Cirio a Tavolo Mise: "Necessaria soluzione ponte"

(Teleborsa) -E su questo il mio impegno personale e quello di tutta la Regione sarà forte e costante". È quanto ha affermato, che ha partecipato alSecondo quanto si apprende l'incontro è stato sospeso perché si sono resi necessari deglied è stato seguito da una riunione ristretta e di livello tecnico tra commissari e sindacati."Abbiamo riscontrato grande disponibilità, anche nel poter incontrare i rappresentanti del Ministero prima del tavolo sulle tematiche nazionali, in modo da discutere della specifica situazione dei lavoratori del Mercatone Uno in Piemonte" ha aggiunto Cirio."Ci è stata comunicata la– spiega Cirio –in modo da retrocedere alla situazione di amministrazione straordinaria e consentire l'attivazione della cassa integrazione, impossibile da avviare con un'azienda fallita.La cosa importante è anche che la, in modo da non produrre ulteriore danno ai lavoratori".Rimane ancora da risolvere – ha sottolineato il Presidente della Regione Piemonte –I lavoratori hanno accettato una riduzione di stipendio e orario di lavoro e se la cassa dovesse tenerne conto avrebbe un importo molto esiguo. Abbiamo quindi chiesto al Ministero di poterla calcolare sulla base dei contratti precedenti alla vendita. Inoltre ho dato mandato all'assessore Chiorino di predisporre in pochi giorni convenzioni con le banche disponibili ad anticipare ai lavoratori il valore dell'assegno. Da quando la cassa viene autorizzata a quando viene erogata passano mediamente tre mesi". Per questo motivo, per Ciro, è"I sindacati hanno richiesto che la Cig venga applicata ai contratti del 2018, quelli precedenti all'accordo con Shernon Holding perché gli attuali, soprattutto part time, garantirebbero ai lavoratori cifre irrisorie.", ha ribaditoAnche altri rappresentanti delle delegazioni regionali hanno poi confermato la disponibilità degli enti locali a fornire assistenza ai lavoratori sotto forma di anticipazione degli ammortizzatori o di sostegno alla reindustrializzazione.