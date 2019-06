Csc: subito nuova spending review, spesa aggredibile 290 mld

(Teleborsa) - ", che inizi oggi e, estesa anche agli enti territoriali". E' quanto chiedono gli esperti dela dopo la raccomandazione della Commissione Ue al Consiglio europeo di avviare una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia. Secondo gli economisti la, cioè quella che potrebbe essere sottoposta a revisione,, dagli 850 miliardi di euro di spesa totale.Il coordinamento, secondo il CSC, "dovrebbe essere affidato alla presidenza del Consiglio con un".Gli economisti mettono in evidenza che "nonostante le buone intenzioni, però,. Anzi, contrariamente agli anni precedenti,". Inoltre, la nomina dei due viceministri del ministero dell'Economia, Laura Castelli e Massimo Garavaglia, a Commissari alla spending review, è stata revocata. Quindi al momento la"Si tratta finalmente - spiegano gli esperti - di impostare un, che modifichi radicalmente lemodalità di definizione dei programmi di spesa pubblica e il loro monitoraggio. Undiquesto tipo ha infatti senso se mira alla costruzione di un approccio permanente, piuttosto che ad un esercizio di valutazione una tantum".Secondo il Csc "è impossibiledel governo: non aumentare l', non tassare i, sostenere letagliare massicciamente lesui redditi delle persone fisiche (flat tax)". Tuttavia, sostengono, "nel medio periodo si possono però creare gli spazi per alcune riforme se si avvia una vera revisione della spesa, fatta non solo di tagli ma di riforme dei meccanismi di formazione della spesa pubblica".Per il Csc "fissatie condivisi questi con cittadini e imprese, una deliveryunit, a cui riportano dei team specializzati, si dovrebbe dettagliare la metodologia in un apposito manuale in modo da consentire l'applicazione di pratiche uniformi. Per superare le resistenze, uncoinvolte e necessario".Secondo gli esperti del Centro studi di Confindustria,e. Tra queste, la spesa in. Tale spesa, hanno osservato, è stata particolarmente sacrificata: a fine 2018 è ancora di 21 punti percentuali inferiore a quella del 2007. Naturalmente, in un'ottica di efficientamento della spesa, anche quella in conto capitale "andrebbe valutata attentamente. Lase migliora il clima di fiducia sulla situazione economica del Paese, ma non può essere oggetto di una revisione". Anche la"perché è legata a diritti acquisiti e alle dinamiche demografiche". In ultimo, laè una voce su cui "non sembra prioritario intervenire visto che è rimasta ferma per diversi anni a seguito del blocco dei rinnovi contrattuali dal 2012 al 2016 e delle limitazioni sul turnover. In molti casi, gli importi unitari degli stipendi sono ben al di sotto delle medie europee".