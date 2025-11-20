Milano 16:28
USA, Stoccaggi gas (WoW) nella settimana del 14 novembre
USA, Stoccaggi gas nella settimana del 14 novembre su base settimanale (WoW) -14 Mld piedi cubi, in calo rispetto al precedente 45 Mld piedi cubi (la previsione era -12 Mld piedi cubi).

