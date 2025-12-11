Milano
Giovedì 11 Dicembre 2025, ore 17.40
Stoccaggi gas USA (WoW) nella settimana del 5 dicembre
Stoccaggi gas USA (WoW) nella settimana del 5 dicembre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
11 dicembre 2025 - 16.35
USA,
Stoccaggi gas nella settimana del 5 dicembre su base settimanale (WoW) -177 Mld piedi cubi
, in calo rispetto al precedente -12 Mld piedi cubi (la previsione era -170 Mld piedi cubi).
(Foto: Pete Linforth / Pixabay)

