Stoccaggi gas USA (WoW) nella settimana del 5 dicembre
USA, Stoccaggi gas nella settimana del 5 dicembre su base settimanale (WoW) -177 Mld piedi cubi, in calo rispetto al precedente -12 Mld piedi cubi (la previsione era -170 Mld piedi cubi).

