Milano
20-nov
42.918
0,00%
Nasdaq
20-nov
24.054
-2,38%
Dow Jones
20-nov
45.752
-0,84%
Londra
20-nov
9.528
0,00%
Francoforte
20-nov
23.279
0,00%
Venerdì 21 Novembre 2025, ore 08.48
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Giappone, Bilancia commerciale in ottobre
Giappone, Bilancia commerciale in ottobre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
21 novembre 2025 - 07.00
Giappone,
Bilancia commerciale in ottobre pari a -231,8 Mld ¥
, in aumento rispetto al precedente -234,6 Mld ¥ (la previsione era -280 Mld ¥).
(Foto: Ich bin dann mal raus hier / Pixabay)
Condividi
Leggi anche
Giappone, Bilancia commerciale in settembre
Giappone, deficit commerciale sotto le attese a ottobre con balzo dell'export
Giappone, bilancia commerciale in deficit a settembre per 235 miliardi di yen
Appuntamenti macroeconomici del 7 novembre 2025
Altre notizie
Bilancia commerciale USA in agosto
Bilancia commerciale extra UE Italia in settembre
Bilancia commerciale Unione Europea in settembre
Bilancia commerciale Francia in settembre
Germania, Bilancia commerciale in settembre
Bilancia commerciale beni Regno Unito in settembre
Guide
Le bolle speculative: cosa sono, come nascono e quali potrebbero essere le prossime
Una bolla speculativa si verifica quando il prezzo di un bene cresce molto più del suo valore reale, spinto dall’entusiasmo e dalla speranza di facili guadagni.
leggi tutto