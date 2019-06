Procedura infrazione Ue, Conte: "Situazione difficile ma si può evitare"

(Teleborsa) -. È quanto ha affermatoSenza nascondere le difficoltà nel tentativo di evitare all'Italia la procedura di infrazione, a chi gli chiede se ci sarà una soluzione punitiva per l'Italia, Conte risponde: "Assolutamente no. Qui non c'è nessuno da punire, qui c'è da rispettare tutti coloro che si siedono attorno a un tavolo. Noi rispettiamo gli altri e gli altri rispettano noi".Il Presidente del Consiglio ha definito il vertice europeo "una prova di resistenza fisica" e haQui si continua a lavorare di giorno, di sera e anche di notte, siamo stati a parlare fino alle 4 del mattino ", ha affermato Conte riferendosi aiSi lavora – ha spiegato Conte – "per cercare di trovare una soluzione per quanto riguarda le procedure e per quanto riguarda le nomine dei vertici europei. Non abbiamo ancora trovato una soluzione ma continueremo a lavorarci, anche al G20 di Osaka e poi formalmente al prossimo Consiglio Ue".In diverse interviste sui quotidiani di questa mattina il Premier aveva già denunciato il rischio che la Commissione giudichi la procedura d'infrazione all'Italia seguendo una interpretazione delle regole "irragionevole", anzi, peggio, "punitiva" esprimendo ilCommentando, infine, le ultime, Conte ha affermato che "per quanto riguarda il giù le tasse e la riforma fiscale abbiamoe ci metteremo attorno a questo tavolo quanto prima".