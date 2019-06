Enac, presidente e dg in visita agli scali milanesi

(Teleborsa) -, si sono recati in visita presso gli aeroporti diper fare il punto della situazione sulle opere in corso e gli investimenti degli scali milanesi.La delegazione ENAC ha incontrato i vertici della società di gestione degli scali milanesi, SEA S.p.A., l'Amministratore Delegato Armando Brunini e il Direttore Airport Management e Accountable Manager Alessandro Fidato per discutere del futuro degli aeroporti, a iniziare da, settimo scalo a livello nazionale, con circa 9 milioni e 200 mila passeggeri nello scorso anno, alle prese con importanti lavori.Nello specifico, sono in programma, il potenziamento e lacon la demolizione dell'edificio denominato "corpo F": i lavori dureranno circa 700 giorni di attività, di cui una parte durante il periodo in cui l'aeroporto rimarrà chiuso per i lavori sulle infrastrutture di volo. L'ENAC ha così autorizzato la SEA al trasferimento dei voli commerciali su Malpensa durante lo stop per i lavori.Su, scalo di rilevanza strategica per il bacino Nord-Ovest e il secondo aeroporto italiano con circa 25 milioni di passeggeri nel 2018, l'ENAC ha costituito un'apposita task force per idelle infrastrutture aeroportuali, necessari per consentire la gestione della quota di traffico proveniente dallo scalo di Linate.