Roma Capitale alla cabina di regia del turismo sostenibile

(Teleborsa) - Arriva l’ok dellaper un accordo difra ile Roma Capitale. L’obiettivo, è quello di attuare un coordinamento ditra le principali città culturali e turistiche italiane -- finalizzato a promuovere un, accessibile e innovativo.per la fruizione qualitativa delle, che prevede l’individuazione dinel corso del biennio, per le quali il Ministero di competenza riconosceràLe aree dell’intervento sono individuate nel: monitoraggio e, misure volte a rafforzare la, sviluppo di unaCarlo, assessore allo sviluppo economico, Turismo e Lavoro di, ha dichiarato che "questa è una bella conferma per Roma Capitale, l’attribuzione di questa governance è significativa, nel turismo sostenibile e di qualità abbiamo impiegato parecchie strategie"."Durante il, abbiamo messo in gioco – conclude Cafarotti – l’importanza dei dati, da questo brainstorming è scaturito un patrimonio di analisi e big data che finalizzerà l’elaborazione di un brand identity, sia in termini di qualità e sostenibilità, sia che di competitività internazionale e sviluppo".