Relazione ART, dalle ferrovie alle autostrade: "Maggiore trasparenza e qualità servizio"

(Teleborsa) - L'ha presentato oggi in sede parlamentare il suo, che prende in considerazione il periodo compreso tra giugno 2018 e maggio 2019. Nella sua relazione alla Camera dei Deputati,ha ricordato che nel periodo di riferimento il legislatore ha conferitoIn particolare, l'ART ha fatto riferimento all’art. 10 della recentissima legge 3 maggio 2019, n. 37, la Legge Europea per il 2018, che ha esteso la competenza in qualità di, comprendendovi quelli determinati sulla base dei, e all'art. 16 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, di Genova, con il quale le competenze dell'Autoritàsono state estese alle"E se nel– ha sottolineato Camanzi – le imprese hanno riconosciuto l'impatto positivo degli interventi dell'Autorità sullee sul perseguimento didei servizi, c'è l'aspettativa che analoghi effetti derivino dalla regolazione tariffaria nel settore autostradale".In tema di– ha spiegato Camanzi - all'Autorità è stato richiesto di elaborare iper alcune tratte autostradali toscane e liguri, attualmente gestite da più concessionari e in scadenza in tempi diversi. Al riguardo, l'Autorità ha rilevato l’opportunità di procedere ad unche soddisfi i requisiti di estensione chilometrica contemplati nell’ambito di gestione ottimale individuato con la delibera n. 70/2016 del 23 giugno 2016. Il rilievo è stato accolto dall'amministrazione concedente e il relativo procedimento è in corso.Il, superando la distinzione tra concessioni nuove e vigenti, ha previsto cheper entrambe le tipologie i, basandoli sul, con determinazione dell. Secondo Camanzi, l'attuazione della riforma consentirà di superare i sei diversi sistemi tariffari attualmente applicati, conferendoagli assetti economici delle concessioni autostradali e superando il meccanismo degli aggiornamenti annuali delle tariffe.In ambito ferroviario, salutando l'intesa – raggiunta all'esito dell'avvio di un procedimento dell'Autorità – tra il gestore e le imprese ferroviarie operanti nel segmento dell'riguardo ai, Camanzi ha ricordato che primo e ultimo miglio pesano più del 50 per cento sui costi totali della logistica che, a sua volta, alimenta tutti i processi dello sviluppo economico e della quale è, quindi, essenziale assicurare l'efficienza.